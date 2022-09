Viele Kündigungen: Pflegedirektor am UKM schlägt Alarm

Der Fachkräftemangel in der Pflege in den Krankenhäusern beschäftigt in der Halle Münsterland einen großen Fachkongress. Auch der Pflegedirektor des Uniklinikums Münster schlägt hier Alarm: Gerade kündigen viele Pflegekräfte wegen der hohen Spritkosten.

Infektionen mit dem Coronavirus werden nicht mehr so viele Menschen in Lebensgefahr und auf die Intensivstationen bringen wie in den vorhergehenden Wintern: Das ist die gute Nachricht, die Prof. Dr. Christian Karagiannidis, Intensivmediziner und Mitglied des „ExpertInnenrats“ des Bundeskanzleramts, am Donnerstag in der Halle Münsterland beim Deutschen Fachpflegekongress aussandte.