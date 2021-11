Pflege-Vertreter aus Münster gegen Corona-Impfpflicht

Seitdem die Corona-Schutzimpfungen in Deutschland gestartet sind, kämpfen Pflegedienstleister und Hilfsorganisationen für hohe Impfquoten. Einer Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen stehen viele Vertreter der Pflege aber offenbar kritisch gegenüber.

Italien, Griechenland, England, Frankreich haben sie schon: Die Impfpflicht für bestimmte, meist medizinische und pflegende Berufsgruppen. Auch in Deutschland wird sie in diesen Tagen diskutiert. Gerade in der Pflege ist sie ein Thema, gilt es hier doch, eine besonders vulnerable Personengruppe vor einer Covid-19-Infektion zu schützen.