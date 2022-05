Phantom-Stellplätze sorgen für dicke Luft

400 kostenfreie Fahrradstellplätze am Bremer Platz? Ja bitte, die werden dringend benötigt. Doch die Stadtverwaltung weiß anscheinend auch nicht weiter, und die BV Mitte gerät in Rage . . .

Dicke Luft in der Bezirksvertretung Münster-Mitte: Es geht um 400 nicht vorhandene Fahrradstellplätze. Im März hatte die BV eine erste Planung für den Platz-Umbau abgelehnt und die Verwaltung beauftragt, einen neuen Entwurf vorzulegen: „Das Ergebnis wird der Bezirksvertretung Münster-Mitte in ihrer Sitzung im Mai 2022 zur Entscheidung vorgelegt“ – so heißt es ausdrücklich im März-Protokoll.