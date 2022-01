Wie man Schicksalsschläge bewältigen kann

Wie kann man Schicksalsschläge bewältigen? Darüber referierte Dörte Maack bei den Wissensimpulsen. Ihre These: An negativen Veränderungen kann man wachsen.

Warum gerade ich? Warum passiert das ausgerechnet mir? Zwei Fragen, die sich bei Schicksalsschlägen unwillkürlich und fast schon zwangsläufig stellen. Eigentlich ist es ja nur eine Frage, nämlich die nach dem „Warum?“ – „und das ist völlig sinnlos“, sagt Dörte Maack. Eine Antwort darauf zu finden, führe zu Schuldgefühlen und raube uns die Energie, betont die blinde Moderatorin. Sinn mache die Frage „Wie kann ich das, was mich trifft, bewältigen?“ Darum ging es am Montagabend in der WN-Vortragsreihe „Wissensimpulse“ im Cloud-Forum auf dem Germania-Campus.

Die erstes Reaktion auf ein schicksalhaftes Ereignis – zum Beispiel schwere oder unheilbare Krankheit, Kündigung, Trennung in der Partnerschaft – sei der Schock, erläuterte Dörte Maack, und damit häufig verbunden die Verneinung („Das kann nicht sein“). Dann folge der Widerstand, denn „wir mögen keine negativen Veränderungen und wehren uns dagegen“. Das sei die schwerste Phase mit Angst, Trauer und Wut. Nach der rationalen Akzeptanz („Es ist das eingetreten, was ich immer verhindern wollte“) folge die emotionale Akzeptanz. Das bedeute aber nicht, sich mit den Veränderungen abzufinden, sondern an negativen Veränderungen zu wachsen.

Von unheilbarer Krankheit betroffen

Nicht einfach, aber machbar. Dörte Maack schilderte das am eigenen beeindruckenden Lebensweg. Als junge Artistin wurde sie mit der Diagnose einer unheilbaren Augenkrankheit konfrontiert, die zur Erblindung führte. Sie studierte Sportwissenschaft, Pädagogik und Linguistik und entwickelte zum Beispiel die Workshops „Dialog im Dunkeln“, die komplett in völliger Dunkelheit stattfinden.

Die Expertin für Resilienz und Selbstbestimmung hob in ihrem „Plädoyer für einen selbstbestimmten Lebensweg“ sehr deutlich hervor, das sie diese Entwicklung nicht allein bewältigen konnte. Auf ihrem Weg hat die Mutter von zwei Kindern sehr viel Unterstützung erfahren. Von ihrem Mann, von Freunden, Bekannten und beruflichen Wegbegleitern . Es ist ein Appell, wenn sie sagt: „Wir alle brauchen andere Menschen, die uns helfen, wenn wir fallen.“ Das könnten Menschen sein, „die uns nahestehen, aber auch Menschen, die das bereits durchgemacht haben, was wir erlebt haben“. Wir könnten viele Ereignisse nicht verhindern, aber uns bewusst machen: „Unser Selbstwert hängt nicht davon ab, was uns passiert.“ Das habe übrigens Gültigkeit für negative und für positive Veränderungen.