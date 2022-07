Nach eineinhalb Jahren Umbauzeit: Planetarium ist wieder geöffnet

Zahlreiche Neuerungen, Umbaumaßnahmen und technische Highlights lassen das Planetarium des LWL-Naturkundemuseums seit Samstag in neuem Glanz erstrahlen. Mit einer Festwoche bis zum nächsten Sonntag soll die Neueröffnung gebührend gefeiert werden.

Der Sternenhimmel über Münster ist nur selten klar zu sehen. Wegen der zahlreichen Lichter – Gebäude, Autos, Straßenlaternen – sind längst nicht alle Sterne zu erkennen. Ein Knopfdruck im Planetarium des LWL-Naturkundemuseums reicht allerdings aus, um die Lichter in der Domstadt auszuknipsen und die Sterne zum Leuchten zu bringen: Die Show im Weltall kann beginnen. Mit zahlreichen Neuerungen, Umbaumaßnahmen und technischen Highlights erstrahlt das Planetarium seit Samstag im neuen Glanz. Die Sterne des Weltalls, sie sind nun zum Greifen nah.

LWL-Naturkundemuseum präsentiert eines der modernsten Planetarien Europas Dr. Björn Voss, Leiter des Planetariums, Dr. Jan Ole Kriegs, Direktor des LWL-Museums für Naturkunde und Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe stellen das rundum erneuerte Planetarium vor. Foto: Matthias Ahlke Das Planetarium des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster feiert nach eineinhalb Jahren Umbau-Zeit seine Wiedereröffnung. Das Sternentheater mitten im LWL-Museum für Naturkunde öffnet als eines der modernsten Planetarien in Europa seine Türen. Foto: Christoph Steinweg Das Planetarium hat einen ebenerdigen Eingang, Plätze für Rollstuhlfahrende und eine Induktionsschleife im Boden für Menschen mit Hörgeräten. Foto: Christoph Steinweg Für Reisen ins All stehen zehn, bereits 2019 modernisierte 360-Grad-Projektoren zur Verfügung, die mit Hilfe von 21 PCs das Bild an die Kuppel werfen, um mit den Gästen ins Weltall zu fliegen und ferne Planeten zu besuchen. Foto: Matthias Ahlke Eine moderne Laserprojektionsanlage unterstützt zukünftig die Shows, und durch frei drehbare Stühle sowie durch die ansteigenden Sitzreihen hat das Publikum eine bessere Sicht. Foto: Matthias Ahlke Der Sternenhimmel über Münster. Foto: Matthias Ahlke Auf die kleinen Planetariumsgäste warten ab Juli neue Kinderprogramme, wie etwa „Rettung der Sternenfee Mira“ oder das Unterwasser-Kinderprogramm „Zauberriff“ und ab Oktober „Meine Heimat“, eine Kinder-Musikshow mit Musik von Rolf Zuckowski. Foto: Matthias Ahlke Die Außenkuppel wurde nicht umgebaut. Sie ist weiterhin vom Aasee aus gut zu erkennen. Foto: LWL/Oblonczyk Beim Bau der Kuppel im Jahr 1979 wurden die Ausstellungshallen des Museums erst später ringsum angelegt. Foto: Bildarchiv LWL-Museum für Naturkunde Das Planetarium feierte 1980 sein Richtfest. Nun, 42 Jahre später wird es nach seinem eineinhalb-jährigem Umbau als eines der modernsten Planetarien in Europa wiedereröffnet. Foto: Bildarchiv LWL-Museum für Naturkunde Der Umbau wurde dank des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes 2021-2022 bewerkstelligt und kostete insgesamt etwa 4 Millionen Euro. Foto: Christoph Steinweg

Für die Neueröffnung läuft aktuell bis Sonntag eine Festwoche mit vielen Highlights. Eineinhalb Jahre Umbauzeit liegen hinter dem Team. Ein paar Zahlen verdeutlichen den Umfang: Die Kosten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro, die Audioanlage wurde von zuvor sechs auf nunmehr 49 Lautsprecher mit 360-Grad-Sound aufgerüstet, zehn Videoprojektoren werden von 21 Computern im Hintergrund gesteuert und sorgen bei einem Kuppeldurchmesser von 20 Metern und einem Besucherraum, der 225 Menschen Platz bietet, für einen glasklaren Blick ins All.

Ansteigende Sitzreihen und drehbare Sessel

„Und zwar für alle Menschen“, betont Pressesprecherin Bianca Fialla und verweist auf die Möglichkeit, kurzfristig die Stühle für Menschen im Rollstuhl entfernen zu können. Ansteigende Sitzreihen und drehbare Sessel gebe es weltweit in keinem anderen Planetarium. Der neue Sternenprojektor mit dem Namen „Orpheus“ ist zwar wesentlich kleiner als sein Vorgänger, der mehrere Jahrzehnte die Besucher ins Weltall begleitete, dafür aber auf „dem neuesten Stand“, wie Fialla beim Besuch versicherte. Ein Besuch der Show „Lebendige Welten“, bei der Gäste auf die Suche nach Leben im All einmal durch die Galaxis fliegen können, macht deutlich, wofür die 723.000 Euro für den Projektor investiert wurden: Scharfe Bilder und klare Töne sorgen für ein Mittendrin-Erlebnis auf dem Mond, dem Mars oder außerhalb der Milchstraße. Technisch gesehen sei es eines der modernsten Planetarien Europas.

Astronomische Shows für alle Altersklassen

Die astronomischen Shows richten sich darüber hinaus an alle Altersklassen, jede Show soll einmalig sein, und die eingebaute Bühne im Raum komplettiert das künftige Programm mit kulturellen Angeboten. Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs: „Erstmals verfügt das Planetarium nun auch über eine kleine Bühne. Darauf können Sternenfans und kulturinteressierte Menschen vielfältigste Veranstaltungen erwarten.“

Einen kleinen Vorgeschmack bot bereits am Samstag der Auftritt von Julian und Roman Wasserfuhr, einen Flügel werden die LWL-Mitarbeiter bisher noch nicht ins Planetarium geschoben haben.

Am Sonntag folgte Christoph Tiemann mit dem Theater „Ex libris“, in den kommenden Tagen knüpfen im Rahmen der Festwoche ein Gehörlosen-Poetry-Slam, ein Piano-Festival sowie ein Hörspiel der „Drei Fragezeichen“ an.