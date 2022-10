„Podcast Club Live“ feiert Münster-Premiere

Podcasts haben in den vergangenen Jahren in der digitalen Medienwelt einen rasanten Aufschwung erlebt. Fast jeder Star und jedes Sternchen, die etwas auf sich halten, einen eigenen Podcast haben. Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Namen?

Der „Podcast Club Live“, feiert am Freitag und Samstag (28./29. Oktober) seine Premiere in der Halle Münsterland.

Zwei Tage, eine Bühne und vier Live-Podcasts: Das ist der „Podcast Club Live“, der am Freitag und Samstag (28./29. Oktober) seine Premiere in der Halle Münsterland feiert. Auf die Zuschauer warten unterhaltsame Podcast-Formate und ihre Macher wie Amira Pocher, Franziska Böhler, Daniel Bröckerhoff, Luke Mockridge sowie Oliver Pocher.

Jeder Abend ist anders, überraschend und informativ. Es wird gelacht, diskutiert und auch mal improvisiert, aber auf keinen Fall wird es langweilig, versprechen die Veranstalter.

Die Krankenschwester und der Nachrichtenmoderator

Los geht es am Freitag um 19.30 Uhr im Weißen Saal mit Böhler & Bröckerhoff: Die bekannteste Krankenschwester und lauteste Stimme der Pflege im deutschsprachigen Raum, Franziska Böhler, und NDR-Nachrichtenmoderator Daniel Bröckerhoff sind als Duo in die Podcast-Welt eingestiegen. Sie behandeln Themen, die die Menschen umtreiben und legen den Finger schonungslos in jede Wunde.

Um 20 Uhr gibt es im Roten Saal ein „Wiederhören“ mit Amira Pocher. Sie erhält so viele Fragen und Vorschläge aus ihrer Community, die sie mit ihrem Mann einfach nicht besprechen kann – oder will. Deswegen hat sie überlegt: Mach ich das doch einfach alleine! Herausgekommen ist ihr Podcast „Hey Amira“.

Unzensiert und ungeniert

Am Samstag steigt ab 15.30 Uhr im Roten Saal thematisch die Temperatur: Im Podcast Schwanz & Ehrlich reden Mirko Plengemeyer, Michael Overdick und Lars Tönsfeuerborn („Prince Charming“) seit 2018 unzensiert, (manchmal) ungeniert und politisch inkorrekt, aber vor allen Dingen immer ehrlich über schwulen Sex sowie queere Liebe und Beziehungen. Und gehen dabei Fragen nach wie: Geht es in schwulen Beziehungen immer nur um Sex? Wie ist es auf einer FKK-Insel? Wofür benötigt man die PrEP? Und was mache ich eigentlich bei Erektionsstörungen?

Um 20.30 Uhr schließlich folgt im Congress-Saal Teil 2 aus dem Hause Pocher. Diesmal ist bei „Blind Topic – das Podcast Mashup“ Oliver Pocher zusammen mit Luke Mockridge im Einsatz. Die beiden Künstler kommen nur für diesen einen exklusiven Abend zusammen – zwei Top-Comedians, die man so auch noch nie gemeinsam auf der Bühne gesehen hat. Beide erfahren erst am Abend vor den Zuschauern, über welche Themen sie sprechen sollen, denn diese werden ausgelost. Und schon nimmt die schönste Verbal-Improvisation ihren Lauf, was bei den beiden höchst unterhaltsam werden dürfte, wie es in der Ankündigung heißt.

Ü50-Party abgesagt

Abgesagt werden musste die für Samstag vorgesehene Ü50-Party mit Gaby Köster und Beate Bohr, die sonst zusammen für den Podcast „Ü 50 Party – Lebenshilfe und andere Schweinereien“ vor dem Mikro sitzen. Eintrittskarten für die einzelnen Auftritte gibt es im Internet unter https://www.eventim.de/artist/podcast-club/podcast-club-live-muenster-3198545/.