Was den Kröten recht ist, sollte den Eichhörnchen billig sein. Das jedenfalls meint die Internationale Fraktion im Rat der Stadt Münster. Sie präsentiert einen kuriosen Vorschlag.

Es gibt sie in Hamburg, Berlin, Trier, Baden-Baden, Bad Soden oder Landau – aber nicht in Münster. Die Rede ist von Eichhörnchenbrücken. Genauer gesagt müsste man von einem Eichhörnchentau sprechen, das in luftiger Höhe über eine Straße hinweg von Baum zu Baum gespannt wird, damit die kleinen, possierlichen Tierchen gefahrlos passieren können.