Polizei: Am Aasee war es ruhig

Tumulte und Ausschreitungen wie im Juni dieses Jahres sollen sich am Aasee nach dem Willen der Polizei nicht wiederholen. Sie hat am Wochenende verschärft kontrolliert.

Keine besonderen Vorkommnisse am Aasee – diese Bilanz zieht die Polizei Münster nach eigenen Angaben, nachdem sie in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag, wie angekündigt, verschärfte Kontrollen durchgeführt hat. Die strategische Fahndung war durch Polizeipräsident Falk Schnabel angeordnet worden, nachdem eine Woche zuvor circa 100 Jugendliche auf dem Platz an den Aaseekugeln in Schlägereien verwickelt gewesen waren. Die verschärften Kontrollen werden an den kommenden Wochenenden fortgesetzt.