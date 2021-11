Polizei beendet Massenschlägerei am Aasee

Eine Massenschlägerei an den Aaseekugeln mit 100 überwiegend jungen Teilnehmern wurde am Freitagabend von der Polizei beendet. Ein 20-Jähriger wollte sich nicht bändigen lassen.

Die Polizei hat am Freitagabend den Platz an den Aaseekugeln geräumt, nachdem circa 100 Jugendliche und Heranwachsende in Schlägereien verwickelt waren. Ein Zeuge hatte gegen 22.20 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er eine große Gruppe sich prügelnder Personen am Aasee beobachtet hatte.

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten trafen laut Polizeibericht circa 100 Personen im Bereich der Kugeln an. Es herrschte eine aufgebrachte, aggressive Stimmung. Bei Eintreffen der Polizei ergriffen kleinere Gruppen die Flucht. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, kontrollierten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten die noch anwesenden Personen und forderten sie zum Verlassen des Platzes auf.

Teleskopschlagstock und Schlagring

Ein 20-jähriger Mann aus Schöppingen kam den Aufforderungen nicht nach und leistete Widerstand. Dabei beschädigte er die Brille eines eingesetzten Polizeibeamten. Die Polizisten brachten den Mann ins Gewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden sie einen Teleskopschlagstock und einen Schlagring. Neben Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.