Dienstgruppenleiter: "Polizistin wieder im Dienst"

Mutmaßlicher Tötungsversuch an Beamtin

Der Einsatz vom Wochenende in Kinderhaus hallt im Präsidium am Friesenring immer noch nach: Am Samstag soll ein 34-Jähriger versucht haben, eine Polizistin über ein Geländer im vierten Stock eines Hauses zu stoßen, woraufhin der Mann verhaftet und eine Mordkommission eingerichtet wurde.