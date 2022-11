Polizei: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Feuerwehr Münster hat am Sonntagmittag einen Brand in einer älteren Diesellok, die auf einem Abstellgleis unweit des Hauptbahnhofes in Höhe Alfred-Krupp-Weg steht, gelöscht. Dabei entdeckte sie im Führerhaus eine Leiche. Aktuell sind alle Gleise am Hauptbahnhof gesperrt, die Löscharbeiten und Ermittlungen der Polizei dauern an.

Foto: hpe