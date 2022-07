Rechtsextreme Chats bei SEK Münster: Ermittlungen gegen acht Polizisten

Wegen unter anderem rechtsextremen Inhalten in einer Chatgruppe wird gegen acht Polizisten ermittelt, von denen sieben noch zum SEK Münster gehören. Der achte Beschuldigte sei inzwischen in einer anderen Behörde, so Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die Chats – zwischen 2013 und 2018 entstanden – seien offenbar teilweise rechtsextrem, gewaltverherrlichend, fremden- und frauenfeindlich.

Dorndorf zeigte sich erschüttert über den Fall. Sie versprach, "jeden Stein" umzudrehen und den Fall komplett aufzuklären. "Was wir in den Chats gesehen haben, hat mit den Werten der Polizei nichts zu tun", so Dorndorf. "Es ist nicht nachzuvollziehen, was sich in den Köpfen abgespielt und dass niemand interveniert hat."

Insgesamt seien an der Chatgruppe 20 Polizisten im Alter von 39 bis 56 Jahren beteiligt gewesen, die aber nicht alle strafrechtlich relevante Inhalte geteilt hätten. Die Ermittlungen durch externe Behörden – unter anderem in Bielefeld – werden fortgesetzt.

Acht Polizisten suspendiert

Die acht Beschuldigten wurden laut Polizei am Freitagmorgen suspendiert. Die Ermittlungen waren in Gang gesetzt worden, nachdem im vergangenen Jahr ein Polizist aus Münster wegen des Verdachts der Teilnahme an extremistischen Chats suspendiert worden war. Daraufhin wurden zahlreiche Handys ausgewertet und Chatverläufe bis zum Jahr 2021 gesichert.

Pressesprecher Jan Schabacker und Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf bei der Pressekonferenz Foto: Matthias Ahlke

Über die näheren Umstände und Hintergründe hat Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz informiert. "Spätestens seit den Vorfällen in Essen sind wir in der NRW-Polizei bei dem Thema hellwach und hochsensibel. Jedem Hinweis auf rechtsextreme Tendenzen gehen wir konsequent nach", sagte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. "Deshalb haben wir nach den anfänglichen Ermittlungen im vergangen November nicht lockergelassen und sind hartnäckig geblieben. Aus der Auswertung auch älterer Handys, die man gefunden hat, ergeben sich Verdachtsmomente gegen weitere Angehörige der Spezialeinheiten, die mich erschüttern", so Dorndorf. "Ich habe die Beamten heute über die gegen sie eingeleiteten Ermittlungen in Kenntnis setzen lassen. Bis auf Weiteres habe ich ihnen die Führung der Dienstgeschäfte untersagt."

Vor zwei Jahren waren bei der Polizei in Mülheim/Ruhr mehrere Chatgruppen aufgeflogen, in denen unter anderem Hitler-Bilder oder hetzerische Inhalte geteilt worden waren. Damals waren aber keine SEK-Polizisten beteiligt.