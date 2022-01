Polizei stoppt Demo der Impfskeptiker

Beim Gegenprotest am Rathaus wurden Fahnen von Grünen, SPD und der Linken geschwungen – wenige Meter weiter am Domplatz demonstrierten laut Polizei in der Spitze rund 700 Teilnehmer gegen die Impfpflicht. Vom Aasee aus setzen sich demnach weitere 350 Impfpflichtgegner in Bewegung.

Auffällig dabei, dass zwar das Ordnungsamt in Begleitung der Polizei die laut aktueller Corona-Schutzverordnung geltende Maskenpflicht für Versammlungsteilnehmer kontrollierte, sich aber viele Teilnehmer am Domplatz im Schutze der Dunkelheit dennoch nicht an diese Auflage hielten. Als sich der Aufzug auf den Weg gemacht hatte, ließ die Polizei ihn schließlich auf der Aegidiistraße stoppen und forderte den Versammlungsleiter auf, die Maskenpflicht durchzusetzen. Das geschah auch.