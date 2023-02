Zahl der Straftaten in Münster auf Zehn-Jahres-Hoch

Fast 32.000 Straftaten hat die münsterische Polizei im vergangenen Jahr registriert. Das sind nicht nur knapp 5500 Straftaten mehr als im Pandemie-Jahr 2021 – das ist auch der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre.

Mehr Gewalt, mehr Diebstähle – und wieder mehr Wohnungseinbrüche: Es waren unerfreuliche Zahlen, die Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und der Leitende Polizeidirektor Jürgen Dekker am Dienstag präsentierten. Wiederholt fielen Worte wie „besorgniserregend“ oder sogar „dramatisch“ – was für die alljährliche Präsentation der Kriminalstatistik äußerst ungewöhnlich ist.

Polizei sieht mehrere Gründe für den Anstieg

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf machte am Dienstag mehrere Gründe für diese Entwicklung aus. Zum einen müssten offenbar einige mit Ende der Pandemie erst wieder Sozialverhalten erlernen. Zum andere werde der Ton zwischen den Menschen generell rauer, Respekt gehe verloren, Konflikte würden schneller körperlich ausgetragen. Die ganze Gesellschaft sei gefordert, darauf Antworten zu finden, so Dorndorf.

Fast zwei Drittel der insgesamt 31.773 Straftaten ereigneten sich 2022 im öffentlichen Raum – vor allem in der Innenstadt und im weiteren Bahnhofsumfeld. Eine im August eingerichtete Ermittlungskommission kümmert sich schwerpunktmäßig um diese Bereiche. „Wir gehen dabei durch äußerst akribische Ermittlungsarbeit sehr intensiv täterorientiert vor und konnten so in den letzten Monaten erhebliche Erfolge erzielen“, so Dorndorf.

Die Kommission habe bislang 663 Strafanzeigen bearbeitet und 15 Untersuchungshaftbefehle erwirkt. Auch weiter werde der Ermittlungsdruck hoch bleiben, stellte die Polizeipräsidentin klar. Zugleich unterstrich sie mit Blick auf die Tatsache, dass ein Großteil der Straftaten in einem kleinen Bereich passiere, dass Münster nach wie vor „eine sichere Stadt“ sei.

Immer mehr Gewalttaten in Münster

Sorge macht der Polizei die Zunahme an Gewalttaten. Im Bereich Gewaltkriminalität – zu dem vorsätzliche Tötungsdelikte, Vergewaltigungen sowie gefährliche und schwere Körperverletzung zählen – registrierte die Polizei 1022 Straftaten – das sind 229 oder fast 30 Prozent mehr als 2021. Und auch dieser Wert ist ein Zehn-Jahres-Höchststand.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2529 Körperverletzungsdelikte registriert, 26 Prozent mehr als im Vorjahr. In 678 Fällen handelte es sich um gefährliche oder schwere Körperverletzungen. Messer wurden im vergangenen Jahr bei 121 Taten eingesetzt, im Jahr zuvor war das bei 100 Taten der Fall. Und auch die Zahl der Raub-Delikte stieg laut Dorndorf „massiv“ an – von 213 auf 286.

Insgesamt verfolgte die Polizei im vergangenen Jahr 3750 sogenannte Rohheitsdelikte – also Straftaten wie Raub, Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Stalking. Das ist ein Plus von rund 700 Delikten gegenüber dem Vorjahr – und ein Zehn-Jahres-Höchststand.

„Dramatischer“ Anstieg bei Taschendiebstählen

Eine „Renaissance“ erlebt mit Ende der Pandemie der Wohnungsdiebstahl, 353 Fälle wurden der Polizei bekannt. Das ist der höchste Wert seit 2018. Immerhin: Bei jedem zweiten Fall blieb es beim Versuch.

Als „dramatisch“ bezeichnet die Polizei den Anstieg bei Taschendiebstählen auf 1165. Das sind doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Dorndorf rief die Bürger zu erhöhter Wachsamkeit und gegenseitiger Aufmerksamkeit auf. Die Zahl der Diebstähle aus Kraftfahrzeugen stieg um mehr als 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1819 – auch dies ein Zehn-Jahres-Höchststand. Deutliche Zuwächse registrierte die Polizei auch bei Diebstählen von Geld- und Kreditkarten (1522). Konstant blieb hingegen die Zahl der Fahrraddiebstähle (4206).

Jürgen Dekker, Leiter der Direktion Kriminalität und Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf stellten die Kriminalitätsstatistik vor. Foto: Polizei Münster

Mit 2000 Delikten erreichte auch die Betäubungsmittelkriminalität 2022 Rekordniveau. Dieser Wert sei jedoch „ausnahmsweise positiv zu bewerten, da sie den polizeilichen Kontrolldruck durch Maßnahmen belegt“, so Dekker.

Fast 10.000 Tatverdächtige ermittelt

9663 Tatverdächtige ermittelte die Polizei 2022, im Jahr zuvor waren es 7925. Der Anteil der nichtdeutschen Verdächtigen blieb mit 37,45 Prozent gegenüber 35,12 Prozent im Jahr 2021 nahezu unverändert. Die meisten nichtdeutschen Tatverdächtigen stammen laut Dekker aus Nordafrika.

Eine beunruhigende Entwicklung setzte sich im vergangenen Jahr weiter fort: Die Zahl der Widerstandsdelikte gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte stieg gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent auf 918 – so viele wie nie zuvor, wie Dorndorf betonte. Dabei wurden 123 Polizeibeamte und vier Rettungskräfte verletzt. Immerhin: Sämtliche Taten in diesem Bereich konnten laut Polizei aufgeklärt werden.

Besorgter Blick auf Tatverdächtige unter 21 Jahren

Die Aufklärungsquote sämtlicher Straftaten lag laut Polizei bei fast 48 Prozent. 9663 Tatverdächtige wurden ermittelt, mehr als die Hälfte dieser Personen war bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten.

Ebenfalls mit Sorge blickte Dorndorf auf die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahre. Sie stieg gegenüber 2021 um fast 40 Prozent auf 2407. Darunter sind auch 345 Tatverdächtige, die jünger als 14 Jahre und damit noch nicht strafmündig sind – das sind fast doppelt so viele wie 2021. Diesen Kindern würden unter anderem Raub, Diebstahl und Körperverletzung zur Last gelegt. „Wir knüpfen aktuell Kontakte mit Schulen, um diesem Trend entgegenzuwirken“, so der Leitende Kriminaldirektor Jürgen Dekker.

Die gesamte Bilanz ist auf der Homepage der Polizei Münster abrufbar.