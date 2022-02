Polizei verhaftete einen weiteren Verdächtigen

Der 58-Jährige sei bereits am Donnerstag vor einer Woche in seiner Wohnung im Stadtteil Billstedt festgesetzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sitze nun in Untersuchungshaft.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl erwirkt. Der 58-Jährige soll im April 2019 in Oststeinbek (Kreis Stormarn) ein neunjähriges Kind schwer sexuell missbraucht haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sei daran auch der bereits inhaftierte Haupttäter aus Nordrhein-Westfalen beteiligt gewesen. Diesen soll der 58-Jährige zudem mit kinderpornografischem Material versorgt haben. Der Verdächtige war im Zusammenhang mit der Arbeit der Ermittlungskommission „Rose“ aus Münster in den Fokus der Polizei geraten. Bei der Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses, bei der auch Kriminalbeamte aus Nordrhein-Westfalen anwesend waren, wurden Angaben der Polizei zufolge zahlreiche Beweismittel sichergestellt.

In dem 2020 aufgedeckten Missbrauchskomplex „Münster“ waren Kinder in einer Gartenlaube in Münster und an anderen Orten vergewaltigt worden. Bislang hat die Polizei mehr als 30 Opfer identifiziert und über 50 Verdächtige ausfindig gemacht, die zum Teil schon verurteilt worden sind. Die Polizei in Münster hatte Datenmengen von insgesamt 1,5 Millionen Gigabyte sichergestellt, die die Taten dokumentieren.