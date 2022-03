Whatsapp-Betrug durch falsche Verwandte

In den vergangenen zehn Tagen haben in neun bekannten Fällen Betrüger in Whatsapp-Nachrichten schnelle Geldüberweisungen gefordert, teilt die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

In einem Fall gab sich ein Unbekannter als die Tochter einer 62-jährigen Münsteranerin aus, schrieb von einer fremden Handynummer, weil ihres angeblich kaputt sei, und verlangte die schnelle Überweisung eines vierstelligen Bargeldbetrages, weil eine dringende Rechnung beglichen werden müsse. Um ihrer Tochter in einer Notlage zu helfen, überwies die 62-Jährige das Geld.

Als die wirkliche Tochter am nächsten Tag zu Besuch erschien, wurde der Betrug aufgedeckt.

Echtheit der Nachricht überprüfen

Die Polizei warnt vor diesen betrügerischen Whatsapp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen. Seniorinnen und Senioren sollten sich besonders in Acht nehmen. Niemals sollte aufgrund einer Whatsapp-Nachricht Geld überwiesen werden.

Betroffene sollten die Angehörigen anrufen und sich nach der Echtheit der Nachricht erkundigen. Im Verdachtsfall sollte sofort die 110 gewählt werden.