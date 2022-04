Polizeieinsatz und Rattenplage beim Müllsammler

Am Donnerstag war es in der Reihenhaus-Siedlung am Althausweg in Kinderhaus wieder einmal soweit: Der stadtbekannte Müllsammler, Eigentümer eines Eckhauses, stieß wieder Drohungen und Flüche gegenüber seiner direkten Nachbarin aus. Ihr darf sich der psychisch kranke Mann nach dem Gewaltschutzgesetz nicht nähern. Es geschah dennoch, zum wiederholten Mal – und wieder erschien die Polizei in dem eigentlich ruhigen Wohngebiet, protokollierte den Vorfall, befragte Zeugen des Vorfalls.

