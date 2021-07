Polizeiwagen angesteckt: Sechs Monate auf Bewährung

Zum Glück mit wenig professioneller krimineller Energie und sogar ungeschickt ist eine Frau vorgegangen, als sie im Januar 2016 vor der Polizeiwache an der Moltkestraße einen Einsatzwagen abbrennen wollte. Die heute 28-Jährige wurde nicht einmal eine halbe Stunde nach der Tat von Polizisten in der Nähe festgenommen. Auf Reifen des Wagens und eines weiteren beschädigten Dienstfahrzeuges wurden Spuren von Grillanzündern gefunden. Solche Brandbeschleuniger hielt sie bei der Festnahme auch in der Hand.

