Polizisten finden bei Ermittlungen schwer verletzte 83-Jährige

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag im Rahmen von Ermittlungen in Hiltrup eine schwer verletzte Frau gefunden. Die 83-Jährige lag mit einer Kopfplatzwunde vor ihrer Wohnungsgtür. Der Fall ist noch nicht abschließend geklärt.

Am Donnerstagnachmittag haben Polizisten im Rahmen von Ermittlungen eine 83-jährige Frau schwerverletzt vor ihrer Wohnung an der Rubensstraße aufgefunden. Ein 45-jähriger Münsteraner hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet und Angaben über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden gemacht, an dem die 83-Jährige beteiligt gewesen sein soll.

"Zwecks Ermittlungen fuhren Polizisten zur Wohnanschrift der Frau", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dort fanden sie die Seniorin vor der Haustür am Boden liegend mit einer Platzwunde am Kopf. Die Beamten alarmierten sofort einen Notarzt und Rettungskräfte, die die Frau in ein Krankenhaus brachten.

"Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau vor ihrem Haus gestürzt und hatte sich dabei die Verletzung zugezogen", teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Beteiligung an dem gemeldeten Verkehrsunfall dauern an.