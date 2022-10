Polizisten stellen Dieb im Hauptbahnhof

Diebstahl beendet Urlaubspläne: Ein älteres Ehepaar hat am frühen Dienstagmorgen eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Münster angesprochen. Der Mann erklärte laut Mitteilung der Polizei, dass ihm kurz zuvor im Bahnhof sein Rucksack gestohlen wurde. In dem Rucksack befanden sich Reiseunterlagen, Pässe und ungefähr 800 Euro Bargeld. Eine geplante Reise durch Südosteuropa war damit geplatzt, teilt die Bundespolizei mit.

Die Aufzeichnungen der Videoüberwachung brachten dann den Erfolg für die Polizisten: Die Beamten konnten auf dem Video einen männlichen Tatverdächtigen erkennen.

Ladendetektiv stellt Täter

Kurze Zeit später meldete sich ein Ladendetektiv eines Geschäfts im Hauptbahnhof. Dieser gab an, einen Ladendieb aus der Vergangenheit wiedererkannt zu haben. Vor Ort drängte sich den Bundespolizisten der Verdacht auf, dass es sich hierbei um den Täter vom Morgen handeln könnte.

Der 25-jährige Mann wurde zum Zwecke der Identitätsfeststellung zur Wache der Bundespolizei gebracht. Der Abgleich mit den Videobildern bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte am Morgen bereits das Ehepaar bestohlen. Die Beamten stellten laut Mitteilung außerdem fest, dass sich der Algerier unerlaubt in Deutschland aufhält.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen des Diebstahls und des unerlaubten Aufenthalts gegen den in Drensteinfurt wohnenden Mann ein.