Pool-Party im Freibad Hiltrup

Das Freibad wird zum Feierbad, wenn das „Zephyrus-Discoteam“ am Freitag, 27. August, von 14 bis 18 Uhr das Freibad Hiltrup in eine Party-Zone verwandelt und dabei kleine und große Gäste unterhält.

Ursprünglich war die Pool-Party für Anfang Juli geplant, musste dann aber kurzfristig abgesagt werden, weil zuvor ein 33-jähriger Mann im Bad tödlich verunglückt war.

„Nachdem die Freibadsaison in den letzten zwei Jahren coronabedingt nur eingeschränkt stattfinden konnte, möchten wir Kindern und Jugendlichen nun ein Highlight bieten. Jeder ist herzlich willkommen und kann zum regulären Eintrittspreis an der Pool-Party teilnehmen“, sagt Dominic Geiß, Leiter des Freibads Hiltrup. Der reguläre Badebetrieb ist an diesem Tag zwischen 13.45 und 18.15 Uhr nicht möglich. Das Bad ist aber wie gewohnt von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

Riesenkraken und Aqua-Laufmatten

Die Badegäste erwartet in den Schwimmbecken ein aufblasbares Spielparadies, etwa in Gestalt von Wasserschildkröten oder Riesenkraken, das zum Toben einlädt. Wer schon immer mal übers Wasser laufen wollte, kann seine Körperbalance auf Aqua-Laufmatten oder in so genannten Water-Globes unter Beweis stellen, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt.

An Land ist ebenso für Unterhaltung gesorgt, denn neben aufregenden Modulen für das kühle Nass hat das Zephyrus-Discoteam auch allerlei Attraktionen für die anliegende Wiese im Gepäck - beispielsweise Torwand und Dribbel-Parcours für Fußballfreunde, Kriechtunnel, Springseile, Rasen-Ski, Balancierbalken oder auch Hüpfsäcke.

Sommerhits aus den Boxen

Animateure begleiten verschiedene Spieleaktionen, während ein Moderator durch die Veranstaltung führt und ein DJ für die passende musikalische Untermalung sorgt. Im Plattenkoffer hat er die beliebtesten Songs aus den aktuellen Charts sowie zahlreiche Sommer-Hits, ist aber auch auf Musikwünsche seiner Gäste vorbereitet.