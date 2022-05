Porträt-Aktion mit bekannten Absolventen

Das Studium ist für viele Menschen eine prägende Zeit. Was ehemalige Studierende der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster darüber denken, wird im kommenden halben Jahr in der Universität und der Stadt sichtbar sein: 20 Alumni, darunter viele bekannte Gesichter, bringen auf den Punkt, was das Studium an der Uni Münster für sie bedeutet hat.

WWU-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels stellte mit Petra Bölling, Leiterin der Stabsstelle Universitätsförderung, und Dr. Nora Kluck, Projektkoordinatorin des Alumni-Clubs WWU Münster, die Kampagne vor. Anlass der Aktion ist das 20-jährige Bestehen des Alumni-Clubs, das in diesem Jahr nachgefeiert wird.

Auf Plakaten, Postkarten und online werden in den kommenden Monaten beispielsweise Oliver Welke, Lisa Feller, Götz Alsmann oder Marina Weisband zu sehen sein. Porträtiert wurden sie vom Künstler Jörg Hartmann, der in Münster unter anderem durch seine „Wilsberg“-Comics bekannt ist.

TV-Prominenz und Nobelpreisträger

Die Aktion spiegelt die Vielfalt der WWU-Alumni wider: Eine Ärztin, mehrere Unternehmensgründer, eine preisgekrönte Lehrerin, TV-Prominenz und ein Nobelpreisträger sind vertreten. „Wir waren überwältigt von der positiven Resonanz auf unsere Anfrage zur Teilnahme“, berichtete Nora Kluck. „Der Alumni-Club ist ein fächer- und generationenübergreifendes Netzwerk, und es freut mich sehr, dass sich dies auch in der Kampagne widerspiegelt.“ Kurzbiografien und Anekdoten zu den porträtierten Alumni gibt es unter www.uni-muenster.de/Alumni.

Im Alumni-Club sind seit 2001 ehemalige Studierende und Beschäftigte der Uni miteinander verbunden. Mit über 24.000 Mitgliedern ist er das größte Netzwerk der Universität.

Die Porträt-Aktion ist der Auftakt zum Jubiläumsjahr. Die große Jubiläumsfeier findet beim Alumni-Tag am 25. Juni statt.