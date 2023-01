Positiv-Beispiel für eine erfolgreiche Zukunft mit Lehre

Die IHK zeichnet jährlich die Betriebe aus, die ihren ersten Auszubildenden einstellen. In diesem Jahr war die IHK dafür in der Fernsehbranche zu Gast.

Mit Robert Geisler plant die „Light & Shadow“ GmbH die Zukunft. Der angehende Mediengestalter Bild und Ton ist der erste Auszubildende des Medienunternehmens, das vorrangig Tier- und Naturfilme produziert. In dieser Woche wurde Light & Shadow stellvertretend für alle Betriebe, die im laufenden Ausbildungsjahr 2022/2023 ihren ersten Auszubildenden eingestellt haben, öffentlich von der IHK Nord Westfalen als Ausbildungsbetrieb anerkannt.

Isabel Habla, IHK-Vizepräsidentin und Vorsitzende im IHK-Regionalausschuss für die Stadt Münster, überreichte die Urkunde „Anerkannter Ausbildungsbetrieb“.

Ausbildung bedeutet Fachkräftesicherung

„Obwohl Ausbildung als Berufsstart an Wertschätzung gewinnt, finden nicht alle Betriebe geeignete Bewerber“, so Habla. Denn während die Unternehmen immer mehr

Plätze anböten, sinke seit Jahren die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die diese besetzen könnten. „Das setzt schon heute viele Unternehmen auch in Münster und Umgebung massiv unter Druck, denn gleichzeitig gehen immer mehr Menschen in Rente“, so Habla.

Gleichwohl bezeichnete sie Ausbildung als besten Weg zur Fachkräftesicherung. „Ich hoffe, dieses Beispiel motiviert noch mehr Betriebe in Münster, auf die Ausbildung junger Menschen zu setzen“, sagte die Unternehmerin. Die Hürden seien gar nicht so hoch. Die IHK-Ausbildungsberatung unterstützte Unternehmen zudem dabei, sich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Habla: „Wer sich als Ausbildungsbetrieb einmal profiliert hat, hält im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte gute Karten in den Händen.“

Aufstiegschancen durch Weiterbildung

Eine Ausbildung gebe jungen Menschen ein sicheres Fundament für den Start ins Berufsleben. Habla: „Der Fachkräftemangel macht einen Berufsabschluss noch wertvoller“. Mit einer anerkannten Aufstiegsweiterbildung, etwa zum Medienfachwirt oder einem Studium könne Geisler seine Aufstiegschancen zudem signifikant verbessern.

Light & Shadow ist ein Medienunternehmen, das Tier- und Naturfilme für den deutschen und internationalen Fernsehmarkt produziert. Seit über 20 Jahren arbeite die Produktionsfirma laut IHK-Mitteilung mit Fernsehanstalten wie WDR, NDR, ARTE, ORF, BBC, Discovery Channel, Smithsonian Networks und National Geographic zusammen.