Positive Pools und Infektionen in Kitas

Nach dem Abbruch der PCR-Teststrategie in Grundschulen herrschen Zweifel, ob das vom Ministerium vorgeschlagene Alternativverfahren wirklich sinnvoll ist. Mittlerweile häufen sich dazu auch an den Kitas die Infektionen.

Nachdem die PCR-Teststrategie an den Grundschulen wegen fehlender Laborkapazität nicht mehr durchgehalten werden kann, herrschte am Mittwoch an vielen Grundschulen große Unsicherheit. Doris Feldmann, Vorsitzende des Personalrats der Grundschullehrer im Regierungsbezirks Münster, berichtet, dass viele Kollegien am Rande der Verzweiflung seien.