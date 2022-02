Betriebsausschuss berät über neue Führungsstruktur bei Abfallwirtschaftsbetrieben

Die AWM sollen eine Doppelspitze bekommen. Im Grundsatz gibt es dafür Zustimmung, auch wenn manche sich bei diesem Modell an ein dunkles Kapitel erinnern.

Die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) sollen künftig von einer Doppelspitze geleitet werden. Im zuständigen Betriebsausschuss konnte man sich am Mittwoch mit diesem Vorschlag durchaus anfreunden – auch wenn es keine Entscheidung dazu gab, weil das Thema noch einmal in den Ratsfraktionen beraten werden soll. Die Entscheidung könnte am 6. April im Rat fallen.