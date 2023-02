Premiere auf dem Rosenmontagswagen

Für Rockmusiker Steffi Stephan und Skate-Papst Titus Dittmann ist es eine närrische Premiere: Erstmals stehen beide am Rosenmontag auf einem Karnevalswagen und können dem jecken Volk nach Herzenslust Schokoladen und Kamelle zuwerfen.

Kurz vor 13 Uhr auf dem Bürgerausschuss-Kommandowagen, der startklar mit 450 Kilogramm Wurfmaterial auf dem Schlossplatz steht. BMK-Chef Dr. Helge Nieswandt wird langsam nervös, denn von seinen beiden VIP-Gästen ist weit und breit nichts zu sehen.

Titus Dittmann mit Gehrock

Dann kommt Titus Dittmann die kleine Wagentreppe hoch. Er trägt einen edlen Gehrock vom italienischen Modedesigner Gianni Versace, den er vor 30 Jahren bei einem Florenz-Urlaub „als Schnäppchen“ gekauft hat. Auf dem Kopf standesgemäß der Doktorhut, verliehen von der KG Unwiesität. Und drunter doppelte Ski-Unterwäsche. Als der Wagen um 13.11 Uhr pünktlich anrollt, springt in letzter Sekunde auch noch Steffi Stephan auf. Sein aktuelles Kostüm ist ebenfalls erprobt und war schon auf der Bühne beim Konzert mit Udo Lindenbergs Panikorchester in New York im Einsatz.

Der Rosenmontagsumzug 2023 in Münster Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke

Und kaum biegt der Umzugswagen um die erste Ecke, werfen die beiden VIP-Gäste mit vollen Händen alles Süße von Bord. Erst mit einigen Streuverlusten, dann gezielt nach Blickkontakten zu den Zuschauen. Fazit von beiden Rosenmontags-Volontären: „Hat einen Riesenspaß gemacht, wir sind einfach nur noch jeck und begeistert von der großen Besucherresonanz.“

Umzug Nummer 20

Für BMK-Chef Dr. Helge Nieswandt ist es sein Umzug Nummer 20 an Bord des Kommandowagens. Zum Ende seiner Amtszeit hat er sich gewünscht, dass ihm auf seinem letzten Romo-Trip als Präsident weder Corona noch Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Glück gehabt!