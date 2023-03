Rathaus-Türen stehen den Preußen-Kickern offen

Der Aufstieg des SC Preußen Münster in die 3. Liga rückt immer näher. Doch was die möglichen Feierlichkeiten in der Stadt angeht, ist noch einiges zu klären.

Die Preußen-Fans haben in dieser Saison allen Grund zur Freude: Wenn alles nach Plan läuft, dürften die Adlerträger als Aufstiegsteam auch im Rathaus zu Gast sein.

Auf dem grünen Rasen läuft es derzeit bestens für die Viertliga-Kicker des SC Preußen Münster: Alle Zeichen stehen angesichts eines komfortablen Punkte-Polsters auf Aufstieg. Doch wann der Tag X kommt, hängt maßgeblich auch noch von den Ergebnissen der Konkurrenz ab.

Eine Aufstiegsfeier mit den Fans dürfte für die Adlerträger in diesem Jahr aber so gut wie sicher sein. „Selbstverständlich stehen die Türen des Rathauses für das Team der Preußen sperrangelweit offen“, erklärte Oberbürgermeister Markus Lewe auf Nachfrage.

Noch kein konkreter Party-Plan

Doch konkrete Planungen für eine Meisterfeier gibt es nach Auskunft von Stadt und Verein bislang offenbar noch nicht. „Alles Weitere wird zu gegebener Zeit in engster Abstimmung mit dem SCP entschieden“, ließ Lewe wissen. Zunächst aber drücke er der Mannschaft für die anstehenden Spiele ganz fest die Daumen.

Beim SC Preußen Münster will man sich nach den Worten von Pressesprecher Marcel Weskamp in den nächsten Tagen intensiv mit dem Thema Aufstiegsfeier auseinandersetzen - erst aber wohl hinter den Kulissen, um die Priorität beim Sportlichen zu belassen. Auch wenn der SCP-Sprecher natürlich die Gesetze des Aufstiegs kennt: „Üblich ist es, nach dem letzten Spiel in die Stadt zu gehen.“

Am 13. Mai könnte alles klar sein

Das könnte nach dem Schlusspfiff am 13. Mai der Fall sein, wenn die Preußen an der Hammer Straße ihr letztes Saisonspiel gegen Rot-Weiß Ahlen absolvieren. Sollte dann der Titelgewinn offiziell sein, dürfte es zunächst im betagten Stadion hoch hergehen. Schließlich sollte es dort nach Einschätzung von Weskamp zur offiziellen Meister-Ehrung durch den Fußball-Verband kommen. Möglicherweise könnte der Rathaus-Empfang dann tags darauf am 14. Mai stattfinden.

Letztmals feierten die Preußen im Jahr 2011 einen Aufstieg – damals glückte der Sprung in die dritte Liga, vor dem der SCP nun wieder steht. Der Eintrag der Mannschaft ins Goldene Buch und die Momente auf dem Balkon des Stadtweinhauses gehörten vor zwölf Jahren zu den Höhepunkten des meisterlichen Saisonausklangs.