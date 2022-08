Ausbau des Preußenstadions: Die nächste Etappe ist eingeläutet

Wenn Münsters Kommunalpolitik am 7. September zustimmt, könnte ein Unternehmer für Planung und Ausbau des städtischen Preußenstadions an der Hammer Straße gesucht werden. Doch der Stadtsportbund hat ganz andere Sorgen.

Auf 15 Seiten, versehen mit einem halben Dutzend Anlagen, beschreibt die Stadtverwaltung, wie sie sich den Ausbau des städtischen Stadions an der Hammer Straße vorstellt. Sollte der Rat in seiner Sitzung am 7. September dafür grünes Licht geben, könnte mit der Suche nach einem sogenannten Totalübernehmer, der Planung und Bau des Projekts aus einer Hand macht, begonnen werden.