Preußenstadion: Stadt hat finanzielle Bedenken

Was wird im betagten Preußenstadion als Erstes neu gebaut? Darüber dürfte es noch einmal eine heiße Debatte geben. Zwei Varianten stehen im Raum.

Für den Ausbau des städtischen Stadions an der Hammer Straße stehen derzeit 45,2 Millionen Euro zur Verfügung, davon fünf Millionen zweckgebunden aus Stellplatzablösemitteln. Doch was sich die Stadt damit am Ende tatsächlich wird leisten können, ist noch immer nicht klar. Denn die Frage ob diese Summe brutto oder netto eingesetzt werden kann, bleibt weiter offen.