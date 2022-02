Prinz zieht nicht durch die Kneipen

Einen Auftritt von Prinz Mario (Engbers) wird es in den an den Karnevalstagen nun geöffneten Altstadtkneipen nicht geben. „Ich freue mich für alle Kolleginnen und Kollegen, die öffnen können. Doch ich werde dort nicht im Ornat auftauchen. Das wäre nicht das richtige Zeichen“, sagte Prinz Mario am Sonntag unserer Zeitung.

