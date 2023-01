Foto:

Schlagersänger Michael Holm bezeichnet sich als „Mutmacher auch in schweren Zeiten“. Mit seinen Liedern eroberte er beim Prinzenball die Herzen des Publikums.



Was verbindet Sie mit Münster?

Holm: Als Nostalgie-Künstler bin häufig in meiner Karriere in dieser schönen Stadt gewesen und habe mit meinem Freund Steffi Stephan im Jovel beim JFK-Rock-Musical mitgewirkt. Und ich war vor ein paar Jahren Stargast bei der KG Soffie von Gievenbeck.



Wie sind Ihre Kontakte zum Karneval?

Holm: Zwei Mal durfte ich beim Rosenmontagszug in Düsseldorf auf dem Wagen mitfahren, in Köln habe ich enge Kontakte zu den Narren.



Ihre Botschaft für den Prinzenball-Abend in Münster?

Holm: Gute Laune verbreiten in der Vorfreude auf mein neues Album zum 80-Jährigen im Sommer.