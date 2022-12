Bernd Schröder fertigt seit 30 Jahren Miniatur-Giebelhäuser

Die Miniaturen zahlreicher Prinzipalmarkthäuser und anderer schmuckvoller Giebelhäuser aus Münsters City fertigt Bernd Schröder seit 30 Jahren. Die kleinen Kunstwerke sind international gefragt. Warum das so ist, erzählt er beim Besuch in seiner heimischen Werkstatt.

Münster-Liebe, kreatives Talent und eine zündende Idee – dies ist die Basis einer Erfolgsgeschichte, die seit 30 Jahren sukzessive weitergeschrieben wird. Dass seine in Miniaturform gegossenen Prinzipalmarkthäuser und weitere originalgetreue schmuckvolle Giebelhäuser seit Jahrzehnten beliebte Münster-Souvenirs sind, hohen Besuchern der Stadt gern als Gastgeschenk übergeben und für Liebhaber der Domstadt in alle Welt verschickt werden – daran hat Bernd Schröder Anfang der 90er Jahre nicht im Traum gedacht. Aber eines weiß der 76-jährige Hobbykünstler: „Ich mache so lange weiter, wie es mir Spaß macht.“