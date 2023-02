Prinzlicher Glanz im Medienhaus

Volles Programm für Münsters Stadtprinzen an Weiberfastnacht: Beim Besuch im Medienhaus Aschendorff bekam Mario I. so einiges zu hören, was er selbst kaum zu glauben schien. Da musste Seine Tollität vorsichtshalber doch mal nachfragen.

Wer gibt in diesen Tagen in Münster den Ton an? Prinz Karneval und König Fußball natürlich. So machte sich Prinz Mario I. (Engbers) am Donnerstag in seiner Limousine auf die traditionelle Weiberfastnachtstour durch die Stadt, begleitet von der Prinzengarde im Reisebus mit schickem Preußen-Münster-Design.

Natürlich durften das Stadtfanfarenkorps und die Karnevalistische Stadtwache im Reisetross nicht fehlen. Einzig Stadtlore Sophia Wilkmann war krankheitsbedingt außer Gefecht gesetzt.

Loblied auf die prinzliche Erscheinung

Zum Auftakt der tollen Tage besucht Seine Tollität traditionell verschiedene Einrichtungen in der Stadt – darunter das Deutsch-Niederländische Korps und den Regierungspräsidenten am Domplatz. Auch das Medienhaus Aschendorff, das dem Prinzen schon am frühen Morgen die Karnevalszeitung Potthast bescherte, gehörte zu den Besuchsstationen.

An der Hansalinie hieß Verleger Dr. Benedikt Hüffer den Karnevalsprinzen willkommen. Aus den Händen der Chefredakteure Anne Eckrodt und Carsten Voß bekam Mario I. sein Konterfei als gerahmte Karikatur. Diese schmückte auch die Titelseite des Karnevalsmagazins, wo närrisch übertrieben gleich von „Super Mario“ die Rede war. Im Medienhaus wie andernorts auf seiner Rundfahrt intonierte dieser mit den Adjutanten Ingo Veltmann und Thorsten Geu­ting sein Prinzenlied: „Nie wieder ohne Karneval“.