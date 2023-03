Privatbank Berenberg expandiert am Hafen

Sehr vermögende Privatleute und Unternehmen mit hoher Wirtschaftskraft sind in Münster und im Münsterland offenbar stark vertreten. Wegen des großen Potenzials in diesem Bereich wächst die Privatbank Berenberg.

Auf Wachstumskurs ist die Privatbank Berenberg, die weltweit auch in Metropolen wie London, Genf, Stockholm oder New York vertreten ist und seit 2016 eine Niederlassung in Münster führt. Bereits zwei Jahre nach dem Start am Spiekerhof zog das Bankhaus 2018 auf die Südseite des Hafenbeckens, wo die Mitarbeiter von ihren Büros in der vierten Etage einen grandiosen Blick auf den Kreativkai auf der gegenüberliegenden Hafenseite genießen.

Vor kurzem hat Sebastian Plath (43) die Niederlassungsleitung übernommen. Gemeinsam mit seinem Vorgänger Ludger Hoppe, der nun in den Ruhestand verabschiedet wurde, hatte Plath die 2016 eröffnete Niederlassung maßgeblich mitaufgebaut. Als Schwerpunkt seiner Tätigkeit nennt er die persönliche und individuelle Beratung und Betreuung großer Familienvermögen ab einer Summe von einer Million Euro an liquidem Kapital. Der Bankbetriebswirt und zertifizierte „Wealth Manager“, der 2016 von der BHF Bank zu Berenberg gewechselt war, hat nach Unternehmensangaben über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vermögensmanagement.

Gesunder Mittelstand im Visier

„Gerade der westfälische Mittelstand ist eine wichtige Kundengruppe für uns“, unterstreicht Plath, der mit seinem neunköpfigen Mitarbeiterteam vom münsterischen Mittelhafen aus Kunden im gesamten Münsterland, Osnabrücker Land und in Ostwestfalen-Lippe im Blick hat. Der gesunde Mittelstand sei in dieser Region sehr stark verwurzelt. Plath nennt ein Beispiel: 30 Prozent aller Hidden Champions, also jene relativ unbekannten Unternehmen, die in ihrer Branche Marktführer sind, haben ihren Sitz in NRW – und viele davon in Münster und im Münsterland. Im Fokus der Privatbank Berenberg stehe eine „unabhängige Beratung und maßgeschneiderte Dienstleistungen“.

Hauptarbeitsfelder seien die ganzheitliche Vermögensbegleitung und -verwaltung von Unternehmen und Unternehmerfamilien, aber auch die Expansionsbetreuung von Unternehmen, sowie die Vermögensstrukturierung. Begleitet werden laut Plath auch junge Unternehmen beim Schritt an die Börse. Beim Investmentbanking verweist der Niederlassungsleiter auf eine enge Kooperation mit den bankinternen Experten in Hamburg und Frankfurt.

Im Zentrum der Beratung und Begleitung stehe der intensive Dialog mit den Kunden unter Einbindung von Netzwerkpartnern wie Wirtschaftsprüfern und Kanzleien, „um das Beste zu bieten, was anspruchsvolle Privatkunden und Unternehmer von einer Privatbank erwarten dürfen“, so Plath. Er sieht angesichts des großen Potenzials in der Region gute Entwicklungsmöglichkeiten für die Niederlassung in Münster. Die angemietete Büroetage am Mittelhafen biete noch genügend Reserve.