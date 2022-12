Private Hochschulen: Lerncoaches ersetzen den „Prof“

Blick in einen der Seminarräume der SRH an der Friedrich-Ebert-Straße: Prof. Dr. Lars Meierling, Rektor am Standort Münster, und Studienortleiterin Dr. Jane Gleißberg (M.) sowie Studiengangsleiterin Petra Richter haben auf den fahrbaren Sitzgelegenheiten Platz genommen. Die private IU (kl. Bild oben) arbeitet am Dahlweg in einem ehemaligen Gebäude der Telekom, die FOM (kl. Bild unten) hat ein eigenes großes Hochschulgebäude an der Loddenheide errichtet.