Pro & Contra: Sind Weihnachtsgottesdienste trotz Corona möglich?

Im Jahr 2015 feierte Bischof Dr. Felix Genn im Dom am Heiligabend die Christmette und am ersten Weihnachtsfeiertag ein Pontifikalamt.

Ja und Amen! Denn die katholischen Pfarreien und evangelischen Kirchengemeinden bieten ganz unterschiedliche Formate zu Weihnachten an. Jeder kann daraus ein für sich geeignetes Angebot wählen. Wer wegen der Coronalage lieber nicht in eine Kirche möchte, kann Open-air-Gottesdienste besuchen oder Messfeiern im Internet verfolgen. In den Kirchen wird die Zahl zugelassener Besucherinnen und Besucher deutlich verringert. Es kommt auf den Mindestabstand (1,50 Meter) und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an, egal ob unter 2G, 3G oder falls keine weiteren Regeln gelten. Gottesdienstbesuche hatten nach Weihnachten 2020 zu keinen massenhaften Corona-Infektionen geführt. Dabei waren wir damals weder geimpft noch geboostert. (Ralf Repöhler)