Professor Günter Reck behandelte Zehntausende Frauen

Professor Günter Reck hat 50 Jahre als Frauenarzt gewirkt. davon 38 Jahre in Münster. Zuletzt hat er noch mit den niedergelassenen Kolleginnen Dr. Katja Barenbrock (l.) und Dr. Claudia Thiel in deren Praxis gearbeitet. Nun beendet er seine berufliche Tätigkeit. Das kleine Foto zeigt ihn in der Zeit als Chefarzt am Clemenshospital mit einem Neugeborenen.

Foto: Privat