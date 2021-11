Wohn- und Stadtbau plant mehr als 1800 neue Wohnungen

Wohnungen sind in Münster seit Jahren ein knappes Gut. Das zu ändern, ist unter anderem das Ziel des städtischen Unternehmens Wohn- und Stadtbau. Jetzt wurden neue Ziele vereinbart - unter anderem sollen 1800 Wohnungen gebaut werden.

An vielen Stellen hat die Wohn- und Stadtbau ihre Baustellenschilder aufgestellt

Das städtische Wohnungsunternehmen Wohn- und Stadtbau soll bis 2026 über 1800 Wohnungen bauen. Das geht aus dem so genannten Managementkontrakt hervor, über den der Rat in seiner Sitzung am 10. November entscheiden soll. Der Kontrakt legt die mittelfristigen Unternehmensziele fest.