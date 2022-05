Stelen sollen Kriegerdenkmäler erklären

An fünf Kriegerdenkmälern sollen nun Informationsstellen aufgestellt werden, um die Monumente historisch einzuordnen. Auch an das 1942 abgerissene Friedensdenkmal am Kanonengraben soll künftig erinnert werden.

Streitfall Kriegerdenkmäler: Nach jahrelangen Diskussionen sollen nun rund um die Promenade fünf Informationsstelen aufgestellt werden, die die Monumente historisch einordnen. Eine weitere Stele soll am Kanonengraben an jener Stelle errichtet werden, an der sich ab 1905 ein Denkmal zur Erinnerung an den Westfälischen Frieden befand.