So tippt Münster das EM-Finale

Die deutschen Fußballerinnen gehen mit riesiger Unterstützung in das Traumfinale der Europameisterschaft im Wembley-Stadion am Sonntag, den 31. Juli 2022 (18 Uhr). Das Team um Kapitänin Alexandra Popp erwarten gegen England in der Höhle der Lionesses („Löwinnen“) aber auch über 80.000 Fans des Gastgebers.

Trotzdem sind sich Prominente und Fachleute aus Münster einig: Gewinnen können nur die Deutschen. Hier ihre Tipps zusammengefasst in einer Fotostrecke: