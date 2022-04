Prorektoren: Dissonanzen bei Wahl

Das Rektorat der Universität Münster ist komplett für eine weitere Amtszeit bestätigt worden. Aber bei der Wahl gab es auch Gegenstimmen in nicht unerheblicher Anzahl.

Das Rektorat der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) ist für die nächste Amtszeit vollständig wiedergewählt nachdem in die Hochschulwahlversammlung am vergangenen Freitag die drei bisherigen Prorektorinnen und den Prorektor in ihren Ämtern bestätigt hat.

Das Abstimmungsergebnis weist aber darauf hin, dass die Harmonie nach dem langen Corona-Lockdown in der Lehre nicht ganz perfekt zu sein scheint. So wurde die Prorektorin für Studium und Lehre, ein in der Pandemie besonders sensibler Bereich, Prof. Regina Jucks, erst im zweiten Wahlgang gewählt. Im ersten Wahlgang erhielt sie zwar die erforderliche Mehrheit aus dem externen Hochschulrat, nicht aber aus dem Senat der WWU. Die Mehrheit beider Gremien ist für die Wahl im ersten Wahlgang aber erforderlich. Im zweiten Wahlgang wurde Regina Jucks dann gewählt.

Dissonanzen im Senat zeigten sich auch bei der Wiederwahl von Prof. Maike Tietjens als Prorektorin für „akademische Karriereentwicklung und Diversity“. Sie wurde zwar im ersten Wahlgang gewählt, erhielt aber aus dem Kreis der Senatsmitglieder fünf Neinstimmen.