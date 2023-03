Streit in der Familie: Sexueller Missbrauch oder Erpressung?

„Das sind alles Lügen. Sie wollen mich vor der ganzen Menschheit erniedrigen“, erklärte der 62-jährige Mann aus Münster in seiner Einlassung vor der 21. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster. Laut Anklage soll der Beschuldigte in den Jahren von 2014 bis 2018 seine mittlerweile 16- und 17-jährigen Enkelinnen in 16 Fällen schwer sexuell missbraucht haben.

