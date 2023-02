25-Jähriger muss nach Übergriffen in die Psychiatrie

Ein 25-Jähriger, der sexuell übergriffig geworden ist, muss dauerhaft in die Psychiatrie. Das hat das Landgericht Münster entschieden. Ihm wurden zahlreiche Taten zur Last gelegt.

Im Sicherungsverfahren um einen 25 Jahre alten Mann, der mehreren Frauen in Münster gegenüber sexuell übergriffig und gegen weitere Leute gewalttätig war, hat das Landgericht am Dienstag entschieden, dass er dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird.