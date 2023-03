Zeuge ist unauffindbar: Verhandlung vertagt

„Ich komme mir vor wie ein Ermittler“, sagte der Richter, als er die Verhandlung nach einer weiteren halbstündigen Unterbrechung wieder aufnahm. Es gilt, einen Zeugen zu finden, dessen Aussage den 24-jährigen Angeklagten entlasten soll. Dieser soll im November vergangenen Jahres zwei Männer angegriffen, beraubt und mit Pfefferspray besprüht haben. Zuvor soll er einem 59-Jährigen einen Elektroroller gestohlen haben. Am Dienstag sollte ein Urteil fallen. Aber dazu kam es nicht.

Die Verteidigung stellte einen Beweisantrag: Ein 28-jähriger Algerier soll aufklären können, dass es sich bei einem der Angriffe um ein Missverständnis gehandelt habe. Der Angeklagte soll den Geschädigten mit Pfefferspray angegriffen haben, nachdem letzterer nach dem Handy des Angeklagten gegriffen hatte, weil er es für sein eigenes hielt.

Auf einem von drei Fotos konnte der Angeklagte den Zeugen erkennen, seine Identität ist so immerhin bestätigt. Es stellte sich heraus, dass der heute 28-Jährige in einer Geflüchtetenunterkunft in Neuss gemeldet, der Polizei aber wegen mehrerer Drogendelikte am Hauptbahnhof in Münster bekannt ist. In der zentralen Unterbringungseinheit in Neuss ist er aber nicht mehr. Dort gab es um den Jahreswechsel einen Betreiberwechsel, alle Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Wo genau, weiß niemand.

Verteidiger: Zeugen besser sofort richterlich vernehmen

Aus diesem Grund ist Verteidiger Dr. Winfried Rath dafür, dass Zeugen in solchen Fällen unmittelbar nach der polizeilichen Vernehmung auch richterlich vernommen werden. Menschen ohne feste Wohnanschrift seien zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung oft nicht mehr auffindbar. Der Justiz fehlten aber schlicht die nötigen Kapazitäten. „Das ist vielleicht das, was wir aus dieser Verhandlung mitnehmen können“.