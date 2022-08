Handtasche geklaut, mit Messer gedroht

Schon bei seiner Verhaftung hatte er den Polizeibeamten gesagt „Sie haben den Richtigen“. Und diese Geständigkeit setzte der 27-Jährige am Donnerstag auch vor dem Landgericht Münster fort, wo er wegen schweren Raubes angeklagt ist.

An den Fahrradständern vor ihrem Mietshaus an der Mecklenburger Straße ist Mitte März eine 74 Jahre alte Frau Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Das besonders Gefährliche für sie daran war, dass der mutmaßliche Täter bereit war, ein Messer einzusetzen, um an die Tasche zu kommen. Laut der Anklage der Staatsanwaltschaft habe er es ihr sogar „an den Hals gehalten“.