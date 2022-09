Auch der Staatsanwalt beantragt Freispruch

Im Fall zweier in Münster lebender Männer, die Mitte Juni 2020 einen 36-Jährigen in Telgte ausgeraubt und mit dem Tod bedroht haben sollen, gibt es offenbar keine stichhaltigen Beweise mehr für die Vorwürfe. Das mutmaßliche Opfer verweigerte beim Verfahrensauftakt am Landgericht am Freitag die Aussage, obwohl dessen früheren Angaben bei der Polizei Grundlage der Anklage sind.

