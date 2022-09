Missbrauch und Vergewaltigung – Prozess wird ausgesetzt

Vor dem Landgericht mussten sich am Freitag gleich vier Angeklagte verantworten. Ehemann, Schwager und Schwiegereltern einer Münsteranerin sollen die Frau über Jahren immer wieder beleidigt, geschlagen und vergewaltigt haben. Der Prozess wurde am Nachmittag ausgesetzt und beginnt voraussichtlich im Frühjahr von vorne.

Geschlagen, vergewaltigt, beleidigt, mit einer Gabel gestochen: Es sind schwere Vorwürfe, die eine Frau aus Münster erhebt. Auf der Anklagebank des Landgerichts sitzen seit Freitag ihr Schwager, ihre Schwiegereltern – und als Hauptbeschuldigter ihr Ehemann. Der bestreitet beim Prozessauftakt alles – und wittert einen ganz anderen Grund für die Klage. Wenn die Vorwürfe stimmen, die der Staatsanwalt am Freitag in seiner Anklage vortrug, hatte das mutmaßliche Opfer zu Hause viele zu erdulden. Alle Beteiligten leben bis zuletzt in einem Haus in Münster.