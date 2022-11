Psychotherapie: Chancen und Risiken digitaler Angebote

Der Trend zur „Eigendiagnose“ via Internet ist auch bei psychischen Erkrankungen zu beobachten. Doch was bringen die digitalen Angebote für die Patienten wirklich? Darum geht's beim kommenden hybriden Alex-Talk.

Die anhaltend schwierige Corona-Lage zeigt es einmal mehr: Digitale Ausweichmöglichkeiten der Kommunikation gewinnen zunehmend an Bedeutung. Doch bieten sie Ersatz in allen Lebensbereichen? Etwa auch in Notlagen für psychisch erkrankte Menschen, die nach gezielter Hilfe suchen?

Der Markt an digitalen Angeboten rund um die psychische Gesundheit ist mittlerweile groß. Von der Angsterkrankung über Depressionen bis hin zur Zwangsstörung eröffnet das Netz über Apps, Fragebögen und Programme Hilfen für zu Hause.

Expertin für Psychiatrie, Neurologie und Psychosomatische Medizin

Unter dem Titel „Psychotherapie online“ wird Priv.- Doz. Dr. Eva Nadine Striepens, ärztliche und therapeutische Leiterin des Alexianer-Centrums für Psychiatrie, Neurologie und Psychosomatische Medizin Münster (CPM), beim kommenden hybriden Alex-Talk am Dienstag (29. November) um 18 Uhr in der Alexianer-Waschküche im Gespräch mit Stefan Werding, Redakteur unserer Zeitung, die Chancen und Risiken digitaler Angebote erläutern.

Priv.-Doz. Dr. Eva Nadine Striepens (Ärztliche Leiterin des CPM) Foto: pd

„Digitale Interventionen müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllen und ihre Wirksamkeit muss nachgewiesen sein“, betont Striepens. Der Markt mit Online-Angeboten wachse. „Doch er muss strukturiert werden, denn noch ist er für Laien wie auch Fachleute unübersichtlich“, beschreibt die Alexianer-Expertin.

Doch für wen oder welche Krankheitsbilder sind derartige Angebote eigentlich zu empfehlen? „Bei schweren Erkrankungen steht der persönliche Arztkontakt an erster Stelle“, empfiehlt die Expertin.

Erst der Arzt, dann die Online-Unterstützung

Und auch sonst sei dies in vielen Fällen ratsam. Denn wenn die Diagnose sicher feststehe, könne man dem Patienten „sehr zielgenau ein passendes Online-Angebot zur Unterstützung vorschlagen“, so die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.

Neben den Risiken wird sie beim Alex-Talk aber auch auf deren Vorteile eingehen. „Wer zum Beispiel aus Angst oder Scham grundsätzlich den Gang zum Therapeuten scheut, für den kann sich diese erste Hemmschwelle auf dem digitalen Wege abmildern.“

Auch für Patienten, die beruflich viel unterwegs sind oder an einem Wohnort schlecht mit Fachpraxen versorgt seien, eröffne das Netzangebot einen einfachen und schnelleren Zugang zu Hilfen.

Vor Ort oder im Stream

Wer mehr zum Thema erfahren möchte, ist am Dienstag in die Alexianer-Waschküche (Bahnhofstraße 6) eingeladen. Anmeldungen zur kostenlosen Präsenzveranstaltung sind erforderlich per Mail an alextalk-muenster@alexianer.de. Wer online teilnehmen möchte, findet den Zugang zum Live-Stream unter www.alexonline-muenster.de. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Eigene Fragen können anonym per Chat oder Mail (alexonline.ms@ alexianer.de) gestellt werden.