Es ist 20.30 Uhr, als die vier Frauen von „Pussy Riot“ auf die Bühne des LWL-Museums für Kunst und Kultur springen. Drei von ihnen sind in Weiß gekleidet, darunter Frontfrau Maria Aljochina, die zunächst mit einer Sturmmaske auftritt – ist sie doch Markenzeichen der Band. Nur Olga Borisova ist ganz in Schwarz. Taso Pletner erscheint mit einer Querflöte auf der Bühne. Doch die Musik von „Pussy Riot“ ist alles andere als sanft, die Feministinnen spielen mit Klischees der Mädchenhaftigkeit. Sie sind gestählt durch jahrelangen, lauten Protest.

Ihr Auftritt ist mehr aktivistisches Musiktheater als ein Konzert. Synthesizer, Videos – ein pausenlos pulsierendes Stakkato von Schlagzeugerin Diana Burkot, dazu kommen äußerst provokative Dauer-Attacken auf Wladimir Putin, die sie in ihrem Heimatland wohl sofort wieder ins Gefängnis bringen würden. Das Publikum ist im Schnitt älter, hält aber die laute Punk-Performance tapfer durch – sichtlich beeindruckt von der Wildheit, der Kompromisslosigkeit und der Ungebrochenheit des Freiheitsdrangs.

Auf Deutsch wird mit Untertiteln die Geschichte von „Pussy Riot“ übersetzt, die dort zum Besten gegeben wird. Im Mittelpunkt ihre Aktion 2012, als sie die Erlöserkathedrale in Moskau stürmten. Die Aktion brachte einige Mitglieder ins Gefängnis. Auf dem Buch „Pussy Riot. Tage des Aufstands“ von Frontfrau Marija Aljochina basiert die aktuelle Tour. Für sie auch eine Verarbeitung ihrer Zeit im Straflager, in denen sie endlosen Schikanen aufgesetzt waren.

Pussy Riot im LWL-Museum für Kunst und Kultur Das Kollektiv Pussy Riot war am Abend zu Gast im LWL-Museum in Münster. Foto: Matthias Ahlke Die Band ist aktuell auf Europa-Tournee. Foto: Matthias Ahlke Mit Punkmusik und Aktionen protestieren die mutigen Frauen seit Jahren gegen den Kreml... Foto: Matthias Ahlke ... und wandern dafür immer wieder ins Gefängnis. Foto: Matthias Ahlke Frontfrau Maria Aljoschina gelang im Mai 2022 die Flucht aus Russland... Foto: Matthias Ahlke ... getarnt als Essenslieferantin und mit falschen Papieren kam sie über Belarus und Litauen nach Berlin Foto: Matthias Ahlke ... pünktlich zum Auftakt ihrer „Riot Days"-Europatour. Foto: Matthias Ahlke Die Tour soll ein künstlerisches Zeichen gegen den Ukraine-Krieg setzen und ein Weckruf für Europa sein. Foto: Matthias Ahlke Gespielt wurden in Münster auch Songs aus dem neuen Album „Matriarchy Now". Foto: Matthias Ahlke Die ersten 300 Tickets waren innerhalb weniger Tage vergriffen. Die restlichen 50 Karten wurden verlost. Foto: Matthias Ahlke Das Künstlerinnenkollektiv „Pussy Riot" gilt als weltweites Symbol der innerrussischen Opposition... Foto: Matthias Ahlke ... und das nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Foto: Matthias Ahlke Gebannte verfolgen die Zuschauer die Performance von Pussy Riot im LWL-Museum. Foto: Matthias Ahlke

Pussy Riot: Spenden sammeln für die Ukraine

Als Ergänzung gab ein herzergreifendes Stück über den Krieg in der Ukraine. „Pussy Riot“ wirbt um Solidarität. Die Musikerinnen sind derzeit auch auf Tour, um für ein Kinderkrankenhaus in Kiew Geld zu sammeln. Am Ende stellt sich Maria Aljochina mit einer Zigarette vors bürgerliche Publikum – obwohl sie wegen ihrer Raucherei bereits in der Elbphilharmonie in Hamburg Ärger bekommen hatte. Sie wirbt um ein sofortiges Gas- und Ölembargo, um Russland zu stoppen.

Vorher hatten die Musikerinnen das Publikum bereits mit Wasser überschüttet, als ob sie es wecken wollen mit der Botschaft: Wacht endlich aus Eurer Bequemlichkeit auf! Tut mehr! Am Ende stehen sie mit geballten Fäusten und festem Blick vor dem begeisterten Publikum und schreien: „Es gibt keine Freiheit, wenn man nicht täglich um sie kämpft.“