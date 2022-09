Querl soll Villa ten Hompel leiten

Stefan Querl soll neuer Leiter der städtischen NS-Forschungs- und Gedenkstätte Villa den Hompel werden. Das haben – nach Informationen unserer Zeitung – der Kulturausschuss sowie der Personalausschuss am Dienstagabend in einer gemeinsamen nichtöffentlichen Sitzung entschieden. Der Beschluss muss noch vom Rat in seiner Sitzung am 26. Oktober bestätigt werden.

